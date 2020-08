Calciomercato Inter: il sogno è un campione del Mondo

L’Inter è pronta ad un altro grande colo di mercato. Dopo aver sistemato le corsie, ora i nerazzurri pensano ad un grande noma a centrocampo.

Mercato Inter 2020: il sogno è Kante, Tonali ad un passo

Antonio Conte ha fatto una richiesta, N’Golo Kante è il nome che il club nerazzurro sogna. Il campione del Mondo, vincitore della Premier con Conte dopo il suo arrivo al Chelsea, vorrebbe ripetersi in Italia.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio sanno bene cosa vorrebbe il tecnico. Hanno provato ad accontentarl ocon Sanchez, plurivittorioso con Cile e Barça, e Hakimi, 21 anni, 40 milioni di cartellino e tante pretendenti europee bruciate, ma questo non basta al tecnico.

Inter: Smalling, Kante e Tonali

Il tecnico più che giovani calciatori vorrebbe campioni già affermato come Edin Dzeko, già cercato un anno fa ed esponente di quella categoria dei “pronti all’uso”.

Altro nome chi piace è quello di Chris Smalling centrale del Manchester United in prestito in questa stagione alla Roma.

Ma il vero sogno è N’Golo Kanté, già decisivo nel Chelsea di Conte ma non più incedibile per quello attuale. Il problema è che il suo prezzo è altissimo come quello di Tanguy Ndombele del Tottenham, elemento di forza che è mancato in questa stagione. Ma Marotta sembra avere idee diverse e sta chiudendo per Sandro Tonali.

