Calciomercato Inter: visite mediche per Vertonghen, anche Roma beffata

Stagione conclusa per la Roma che si sta già muovendo (nonostante l’assenza ancora di un direttore sporitivo) per il prossimo anno. Il club giallorosso ha perso Chris Smalling (tornato al Manchester United) ed è alla ricerca di un altro centrale di difesa. L’intenzione è quella di provare ad acquistare nuovamente il calciatore, ma ora c’è anche il forte interesse dell’Inter per lui. Inter e Roma, inoltre, hanno un altro obiettivo in comune si tratta di Jan Vertonghen.

Inter e Roma beffate, Vertonghen sceglie altro

Non approderà in Serie A Vertonghen. L’esperto difensore belga che si è appena svincolato dal Tottenham ha fatto la sua scelta e continuerà a giocare in Portogallo. Alta l’offerta economica del Benfica che ha convinto il giocatore e sta preparando un gran progetto con il ritorno in panchina di Jorge Jesus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo via

Benfica, visite mediche e presentazione per Vertonghen

Scatenato il Benfica. Il club di Lisbona domani presenterà il centrale di difesa che oggi svolgerà le visite mediche di rito. Non l’unico gran colpo, perché oltre a beffare Inter e Roma è beffato anche il Napoli, il club portoghese ha chiuso per Everton del Gremio, che è già atterrato in città. Inoltre, è sempre più vicino Edinson Cavani, seguito sempre dai club italiani e che si trova svincolato al momento.