Calciomercato Inter: Milenkovic è il nuovo nome per la difesa

Calciomercato Inter, i nerazzurri provano a beffare il Milan con l’acquisto di Milenkovic

Il calciomercato dell’Inter dipenderà molto dal futuro di Antonio Conte, ancora incerto. Il nome in questione è quello di Nikola Milenkovic, ed è appunto dall’esito della scelta di Conte e della stessa Inter, che si saprà di più sull’eventuale affondo del club nerazzurro. Sì, perché il difensore serbo è molto abile nella difesa a tre, ruolo occupato già alla Fiorentina. Si sarebbe registrato in questi ultimi giorni un sorpasso con accelerata decisa, a discapito del Milan. I rossoneri seguono Milenkovic da tempo, ma un’eventuale assalto della società rivale, sempre di Milano, potrebbe far vacillare le idee del calciatore viola.

Inter, se resta Conte servirà un nuovo innesto per la difesa a tre: a tutto sprint verso Nikola Milenkovic

Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, Nikola Milenkovic è diventato un obiettivo di mercato dalle parti nerazzurre. L’Inter seguirebbe con insistenza il calciatore di Belgrado, pronto all’addio dal club viola per cominciare a percorrere i primi passi verso le competizioni europee. Vuole giocare in Europa, magari addirittura direttamente in Champions League e non in Europa League, motivo per cui gradirebbe la destinazione nerazzurra. E Commisso potrebbe accettare qualora dovessero arrivare offerte pari al suo valore.