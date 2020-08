Per il Genoa di Enrico Preziosi è arrivata la salvezza all’ultima giornata, per la seconda stagione consecutiva. Il Grifone, anche nel campionato appena concluso, ha cambiato tanto, senza trovare la continuità necessaria alla costruzione di un progetto. Il numero uno del Genoa, però, ha intenzioni diverse per la prossima stagione: ci sarà l’ennesima rivoluzione che porterà anche ad obiettivi diversi di calciomercato.

Calciomercato Genoa, arrivano Faggiano e D’Aversa

Nonostante l’ottimo lavoro svolto da Davide Nicola, subentrato sulla panchina rossoblù da ultimo in classifica, il Genoa ha deciso di cambiare allenatore per la prossima stagione. Ma non sarà l’unico cambio: anche il direttore sportivo sarà diverso. Stando a quanto riporta Il Secolo XIX, infatti, Preziosi avrebbe deciso di sollevare dall’incarico Francesco Marroccu per affidare la direzione sportiva a Daniele Faggiano, attualmente al Parma. Dal club emiliano arriverebbe anche il nuovo allenatore perché si vuole puntare su Roberto D’Aversa.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Preziosi pensa ad un progetto a lungo termine

Dopo l’ottima stagione al Parma, Enrico Preziosi avrebbe intenzione di puntare sulla coppia D’Aversa-Faggiano, per cambiare il trend negativo del Genoa degli ultimi anni. Da parte del proprietario del club genovese, ora, però, sembra esserci la volontà di un progetto più continuativo, con importanti colpi di mercato. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per la formazione del nuovo assetto sportivo.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, Sarri verso l’esonero: Agnelli ha scelto la data

Mercato Milan, c’è il rinnovo di Ibrahimovic: le cifre dell’affare