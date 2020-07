Tottenham, Grave lutto per Aurier: fratello ucciso a colpi di pistola a Tolosa

Serge Aurier, calciatore del Tottenham, sta passando in queste ore uno dei momenti più difficile della propria vita. Il calciatore ivoriano si è svegliato con una tragica notizia, la morte del fratello minore che si trovava in Francia, a Tolosa. Non hanno potuto nulla i soccorsi giunti sul posto del tragico episodio.

Tottenham, Grave lutto per Aurier: fratello ucciso

Christopher Aurier, fratello minore del terzino Serge Aurier, è stato ucciso in queste ore in Francia. Agguato al fratello minore del calciatore di 26 anni, che è stato colpito più volte da un’arma da fuoco a Tolosa. Un vero e proprio omicidio, con i soccorritori che non sono riusciti a salvare il fratello del calciatore, che ha riportato gravi ferite all’addome. Christopher è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale.

Calcio, Aurier in lutto: fratello ucciso a colpi di pistola in un agguato a Tolosa

La polizia ha già aperto un’inchiesta per trovare il colpevole, che è ancora in fuga dopo aver ucciso il giovane fratello di Aurier. Una vita leggermente diversa quella di Christopher Aurier che anche lui come il fratello giocava a calcio, ma nei campionati dilettantistici. Fino ad oggi vestiva la maglia del Tolosa Rodeo in 5 divisione francese. Più volte era stato fermato dalla polizia per piccoli reati, risse e altro. La morte ha scosso il calciatore che ora avrà un permesso dal proprio club per stare vicino la propria famiglia.