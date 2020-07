Genoa-Spal è una delle gare del trentaduesimo turno del campionato di Serie A. A Genova, gli uomini di Di Biagio sfidano i ragazzi di Nicola.

Formazioni ufficiali Genoa-Spal: le scelte di Nicola e Di Biagio

Comunicate le formazioni ufficiali scelte da Davide Nicola e Gigi Di Biagio

GENOA (3-5-2): Perin; Soumaro, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, I. Falque; Pandev, Pinamonti. Allenatore: Nicola. A disposizione: Ichazo, Marchetti, Barreca, Ankersen, Lerager, Jagiello, Rovella, Sanabria,Ghiglione, Destro, Favilli.

SPAL (4-4-2) : Letica; Reca, Bonifazi, Vicari, Cionek; Strefezza, Dabo, Tunjov, Missiroli; Petagna, Floccari. Allenatore: Di Biagio. A disposizione: Thiam, Meneghetti, Sala, Felipe, Tomovic, Salamon, Valdifiori, Murgia, Castro, D’Alessandro, Di Francesco, Cerri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Nicola dovrà fare a meno solo di Romero (infortunato). Di Biagio si affida alla coppia Petagna-Floccari

Entrambe le squadre vengono da due sconfitte pesanti. Il Genoa ha perso, in casa, contro il Napoli per 2-1. I ferraresi ne hanno prese tre dall’Udinese allo stadio ‘Silvio Piola’. Sono in cerca di riscatto. La Spal ha l’ultima occasione per poter sperare di rimanere nella massima serie vincendo questo pomeriggio, ma la situazione in classifica è abbastanza drammatica. Lo spettro della Serie B si avvicina sempre di più. I ‘grifoni‘, terzultimi, con una vittoria scavalcherebbero (momentaneamente) il Lecce impegnato stasera contro il Cagliari alla ‘Sardegna Arena’.