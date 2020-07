Hellas Verona, Setti: “Chiuso per Kumbulla, prezzo stabilito. Sogno l’Europa”

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas verona, è intervenuto a Sky nel pre partita contro l’Inter.

Hellas Verona-Inter, le parole di Setti

Queste le parole di Setti a Sky Sport: “Con un mister così abbiamo il dovere di provare a lottare per l’Europa e fare sempre punti. Stiamo lavorando con lui per il rinnovo, abbiamo un grande rapporto. Ho chiuso ora con Marotta per Kumbulla (ride, ndr). A parte gli scherzi, Kumbulla è un difensore di prima fascia e quindi giusto che sia seguito da grandi club. Chiediamo più di prima del Covid, è giovane e forte. Il gruppo è unito e forte, nessuno si tira mai indietro. L’Europa un sogno”.

LEGGI ANCHE >>> Hellas Verona-Inter, le formazioni ufficiali