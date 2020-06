L’altro ieri è andata in scena la partita tra Lecce e Milan, valida per la 27a giornata di Serie A Tim. Il match è terminato con una vittoria dei rossoneri di mister Stefano Pioli, ma come sta accadendo spesso, a fine gara sono stati registrati degli infortuni. Uno per parte, che non hanno potuto proseguire la partita. Si tratta di Gianluca Lapadula e Simon Kjaer. Brutta distorsione per l’attaccante del Lecce, è arrivato il comunicato della società.

Ultime Lecce, infortunio Lapadula: i tempi di recupero

Sospiro di sollievo per il Milan che ieri ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Simon Kjaer. Oggi, è toccato al Lecce, che ha diramato un comunicato sulle condizioni del proprio attaccante Gianluca Lapadula. Niente di preoccupante anche per lui. Il calciatore è uscito in barella dal match dopo essere atterrato male sulla propria caviglia con tutto il peso del corpo.

LEGGI ANCHE >>> Milan, infortunio Kjaer

Lecce-Milan, infortunio Lapadula: sospiro di sollievo

Il club salentino però ha rassicurato i propri tifosi. Gianluca Lapadula ha riportato soltanto una forte distorsione alla caviglia. Dalla risonanza non sono state registrate lesioni. Infortunio però che terrà il calciatore lontano dai campi per circa 20 giorni. Le sue condizioni saranno monitorate con il passare dei giorni per capire quando potrà tornare a disposizione di mister Liverani. Lui non vede l’ora di rimettere piede in campo e buttarsi alle spalle lo spavento.