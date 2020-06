Calciomercato Milan, Koch e non solo: Rangnick porterebbe innesti dalla Bundesliga

Calciomercato Milan, Koch è un obiettivo dei rossoneri: garantisce Rangnick

Calciomercato Milan – Koch | Si prepara ad un nuovo ciclo il Milan, con la speranza di chiudere questa stagione con il piazzamento in Europa League. Dopo averla vista sfumare nella passata stagione e con la Coppa Italia persa in semifinale, per mano della Juventus, la società rossonera non vede l’ora di sondare terreno da rendere fertile, per il club che verrà. La voce insistente è quella di Ralf Rangnick, uomo scelto dalla società milanista, che dirigerà tutto il mercato del Milan. L’esperto uomo della Bundesliga, per quello che sarà il suo Milan, ha già messo gli occhi su diversi perni per l’organico che verrà.

Notizie Milan, Koch finisce nel mirino: Rangnick porterebbe una ventata di Bundesliga in Serie A

Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, sono diversi gli obiettivi individuati da Rangnick, ma ce n’è uno per cui lo stesso uomo, stravede. Proviene dalla Bundesliga, ed è il classe ’95, Robin Koch. Il difensore centrale del Friburgo fa letteralmente impazzire Rangnick, che lo vedrebbe titolare accanto al capitano rossonero, Alessio Romagnoli. Una coppia tutta nuova in difesa. Serviranno però 15 milioni per assicurarsi il giovane talento, già seguito da un club di Serie A. Qualche sondaggio, infatti, lo ha fatto pure Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli valuta le diverse alternative per il dopo Koulibaly.