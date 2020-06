Notizie Milan, presto un incontro con Raiola per Donnarumma

Ultime Milan, presto un incontro per il futuro di Gigio Donnarumma. Come riportato da cm.com, il club rossonero sarebbe intenzionato a fare un tentativo con il calciatore ed il suo entourage per il rinnovo di contratto.

Il problema, nelle ultime settimane, è diventato anche l’interesse di due club su tutti: Juventus e PSG, infatti, sarebbero le squadre maggiormente interessate all’acquisto del suo cartellino, magari a prezzo di saldo.

Le due società da tempo monitorano con attenzione la situazione di Gigio Donnarumma. Il portiere è in scadenza al 30 giugno 2021 e al momento non c’è l’accordo tra lui e il Milan per prolungare il contratto del portiere classe 99.

Per questa ragione il club milanese per non perderlo a zero tra un anno dovrà fare di tutto per rinnovare il contratto.

Un bel problema per il Milan visto che Gigi percepisce oltre 6 milioni a stagione. Una cifra elevatissima che supera di 3 volte il tetto stipendi rossonero fissato da Gazidis a 2.5 milioni.

Ultime Milan, incontro con Raiola

Per trovare una soluzione, dunque, è previsto un incontro con l’agente, Mino Raiola, nelle prossime settimane. Le parti sperano di sbloccare la situazione che rischia di diventare problematica. Senza accordo, infatti, il Milan cederà il calciatore nonostante la volontà del portiere di restare.