Calciomercato Milan: Milenkovic può arrivare, il motivo

Calciomercato Milan: Milenkovic non è impossibile

Ultime Milan, buone notizie per la difesa. Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Fiorentina sarebbe in grosse difficoltà.

Il club viola, infatti, starebbe incontrando grosse complicazioni nel prolungare il contratto in scadenza a giugno 2022 del difensore Nikola Milenkovic. Il calciatore serbo piace al Milan per la difesa.

Tuttavia il patron viola Commisso in questo momento non sarebbe disposto a privarsene e chiede una cifra superiore ai 30 milioni di euro per cedere il calciatore.

Ultime Milan: Milenkovic partirà?

Il centrale, nonostante abbia dichiarato la sua volontà di non forzare la mano con la viola per la cessione, potrebbe andar via per una questione economica.

Se non arrivasse il rinnovo, infatti, la Fiorentina potrebbe permettersi di portare il calciatore ad un solo anno dalla scadenza e sarebbe costretto a cederlo per incassare per intero i 30 milioni richiesti. Musica per le orecchie di Gazidis che vorrebbe affiancare a Romagnoli un calciatore giovane e di qualità. Per i rossoneri, tuttavia, il problema sarà rappresentato anche dalla concorrenza. Milenkovic, che piace anche in Premier, è un obiettivo anche del Napoli in caso in cui gli azzurri si privassero in estate di Kalidou Koulialy. Una volta ceduto il senegalese, gli azzurri avrebbero grande disponibilità economica.