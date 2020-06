Coppa Italia, le probabili formazioni di Juventus-Milan

A poche ore dal match di ritorno della semifinale di Coppa Italia, diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Juventus e Milan, in campo questa sera alle 22:00.

Coppa Italia, Sarri sceglie Dybala al posto del ‘Pipita‘

Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey e Gonzalo Higuain. In porta non giocherà Wojciech Szczęsny, bensì il portiere di Coppa, Gianluigi Buffon. Stefano Pioli invece non avrà a disposizione Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo. Si ricomincia da qui dopo lo stop di marzo, allo Stadium senza pubblico le due squadre ripartono dall’1-1 di San Siro. Il Milan si era portato in vantaggio con il gol dell’attaccante croato Ante Rebic, raggiunto nei minuti di recupero da un calcio di rigore, trasformato da Cristiano Ronaldo, per un fallo in area di Davide Calabria, reo di aver toccato il pallone con il braccio. Arbitrerà il match Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Galetto.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Cuadrado, Khedira, Rabiot, Bernardeschi, Coccolo, Muratore, Olivieri, Zanimacchia.

Indisponibili: Chiellini, Ramsey, Higuain.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Laxalt, Krunic, Biglia, Brescianini, Saelemaekers, Leao, Maldini, Olzer, Colombo.

Indisponibili: Hernandez, Castillejo, Ibrahimovic.