Calciomercato Juventus Havertz | In Bundesliga è una delle stelle più luminose ma ben presto potrebbe lasciare la fascia di capitano del Bayer Leverkusen e accasarsi in uno dei maggiori club del mondo. Tutti seguono Kai Havertz ma le offerte non hanno ancora soddisfatto le ‘aspirine‘ che, anzi, sperano di trattenerlo il più a lungo possibile.

Calciomercato Juventus, le parole del ds del Bayer su Havertz

A parlare del futuro della stella tedesca, ci ha pensato il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes. Ai microfoni di AS, ha spiegato molto chiaramente quali sono le possibilità di trattenerlo.

“Non sappiamo quale sarà il suo futuro. Tutte le grandi del calcio europeo lo stanno cercando, può giocare ovunque. È un giocatore fantastico, mi diverto a vederlo giocare e spero che lo faccia a lungo nel Bayer. Sarà uno dei dominatori del calcio nei prossimi dieci anni. Bayern Monaco? Da anni compra tutti i migliori talenti tedeschi e vince troppo spesso. Sarebbe meglio se ci fossero alternative“.

News Juve, Havertz è un obiettivo

In Bundesliga sta stupendo ogni giornata. Si sta trasformando pian piano anche in un’ottima prima punta e a dimostrarlo sono i numeri delle ultime giornate. La Juventus lo segue da tempo ma le parole di Rolfes fanno intuire che la trattativa sarà tutt’altro che semplice.