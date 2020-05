Coronavirus, Conte: “Se pensiamo alla movida, risalgono i contagi”

Coronavirus, Conte in guardia: “Non pensiamo alla movida, i contagi potrebbero risalire”

Coronavirus – Conte | L’Italia sta entrando passo dopo passo, verso quella che sarà la fase tre. La fase due è entrata, invece, ormai nel vivo. Le diverse attività hanno riaperto nella giornata di lunedì, il calcio pure sta muovendo i primi passi verso la ripresa. Motivo per cui c’è ancora da andare con cautela, come avvertono dal Governo. Ha parlato quest’oggi il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mettendo in guardia praticamente tutti: “In questo momento non possiamo permetterci di pensare alla movida e ai party, è una fase critica del nostro Paese. Ne stiamo venendo fuori, ma tocca essere molto prudenti, oppure il contagio risale”.

Coronavirus, le parole del premier Giuseppe Conte

Sono queste le parole riportate dai colleghi della Repubblica, da parte di Giuseppe Conte. Il Premier vuole mettere tutti in guardia, perché la situazione vissuta in Italia è molto delicata. Ci sarà ancora da lottare, mentre in Italia i giovani continuano a pensare alla movida. A Roma, come rivelato sempre dai colleghi del quotidiano, si comincia già a pensare ai dj-set e alle feste. No, non è ancora possibile farlo, come ribadito dal premier: “E’ grazie al sacrificio di voi italiani che possiamo venirne fuori, ma non può considerarsi finita questa guerra che stiamo combattendo con il Coronavirus. Abbiamo deciso al Governo di togliere l’autocertificazione perché la curva dei contagi andava verso il basso, ma non abbassiamo la guardia: le regole vanno rispettate”.