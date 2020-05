Coronavirus: ombrelloni a 5 metri e prenotazioni, lidi pronti allo sciopero

Coronavirus Italia Fase 2 Spiagge lidi norme | L’estate 2020 sarà indimenticabile per tutto il mondo. Difficile che saranno programmate vacanze vista la crisi economica ma anche il caos generato dal Coronavirus. Intanto, nei giorni scorsi, il Premier italiano Giuseppe Conte ha aperto alla possibilità di andare al mare, ma di farlo in un determinato modo. Spiagge libere, ma non solo. Per tutti i lidi sarà necessario stare al passo con le norme e le restrizioni a causa del Covid 19. Ci sarà un determinato piano per evitare assembramenti sulle spiagge. In particolare si è parlato della distanza tra ombrelloni, 5 metri da quello davanti e 4,5 metri da quelli accanto. In più, è obbligatoria indossare la mascherina fino a sotto l’ombrellone. Chiuse le piscine e giochi da spiaggia vietati. Ora però i lidi non ci stanno e sono pronti al loro sciopero.

Coronavirus, Fase 2: niente ombrelloni ogni 5 metri, i lidi preferiscono la chiusura

I lidi sembrano tutti uniti verso un’unica direzione. In particolare in Campania, dove è pronta la protesta. Con queste regole non riapriamo hanno annunciato più volte i proprietari degli stabilimenti balneari. Il Governo sembra aver dato l’ok per la riapertura dei lidi già dal 18 maggio, ma le norme imposte, in particolare quella riguardante la distanza dei lettini e ombrelloni, non convince. Intanto, i lidi annunciano di poter restare anche chiusi se le cose non dovessero cambiare. Mentre, in molti temono che si possano verificare numerosi assembramenti alle prime riaperture.