Juventus, Birindelli sgrida Chiellini: “Prima di dire certe cose doveva pensarci un attimo”

Notizie Juventus: Birindelli sulle dichiarazioni di Chiellini

Notizie Juventus Birindelli Chiellini | Mentre la Serie A è ferma e l’emergenza Coronavirus continua ad essere una vera spina nel fianco, la notizia che ha fatto più scalpore negli ultimi giorni, è stata senza dubbio quella delle dichiarazioni di Chiellini. Il capitano della Juventus ha infatti usato parole molto forti su Balotelli nel suo libro, e questo ha alzato un polverone abbastanza grande. Molti addetti ai lavori hanno commentato quanto successo, e nelle ultime ore anche un ex bianconero ha voluto “sgridare” il centrale bianconero. Parliamo di Birindelli, ex difensore della Vecchia Signora dal 1997 al 2008. Questo quanto affermato a Radio Sportiva:

“Gli voglio bene, e lo stimo sia come calciatore che come uomo, ma prima di dichiarare certe cose doveva pensarci un attimo. Stiamo vivendo un momento difficile, non c’era bisogno di fomentare odio”

Chiellini-Balotelli: i social si schierano e si dividono

Nelle ultime ore si è parlato tantissimo delle dichiarazioni critiche mosse da Chiellini nei confronti di Balotelli, e la reazione dei social non si è fatta attendere. Una parte a favore del difensore, definendo “bambino” Super Mario, l’altra invece polemica verso quanto detto dal capitano bianconero. Anche qualche ex giocatore si è espresso, come ad esempio Luca Toni. Questo quanto raccolto dalla nostra redazione.