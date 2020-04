Calciomercato Juventus, Coutinho può arrivare? Parla l’agente

Calciomercato Juventus, Coutinho è un’idea | La Juventus del futuro, con Maurizio Sarri in panchina, cercherà un nuovo trequartista da utilizzare alle spalle di Cristiano Ronaldo e che possa anche agire da esterno nel caso di un cambio modulo. I nomi che interessano ai bianconeri sono di pregevole fattura: da James Rodriguez a Philippe Coutinho.

Calciomercato Juventus, l’agente di Coutinho: “Tutto può succedere”

Philippe Coutinho non ha vissuto un buon periodo al Bayern Monaco: è lontano dal trequartista apprezzato a Liverpool e nei primi mesi di Barcellona. I bavaresi potrebbero non riscattarlo dai catalani che, a loro volta, non hanno intenzione di puntare sulle sue giocate. La Juventus lo sa e ne vuole approfittare. Ma c’è tantissima concorrenza. In Premier League c’è chi farebbe carte false per acquistarlo e il suo agente, apre ad ogni possibilità.

Kia Joorabchian è stato intervistato da Sky Sport UK e ha risposto ad alcune domande sul futuro di Coutinho:

“Non ho alcuna preferenza per il suo futuro. Io non spingo nessuno dei miei giocatori verso una squadra piuttosto che un’altra. Tutto è possibile anche per Coutinho. La domanda da farsi adesso, però, è quali saranno le condizioni economiche di tutti i club, Barcellona e società di Premier comprese, alla fine di questa pandemia per capire chi può permettersi certi calciatori“.

Notizie Juve, folta concorrenza anche per James Rodriguez

Se per Coutinho le difficoltà sono tante e insidiose, per James Rodriguez si deve affrontare la folta concorrenza di Napoli, Manchester United ed Everton che hanno già mostrato tanto interesse. Il colombiano è fuori dai piani di Zinedine Zidane e del Real Madrid e potrebbe partire per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.