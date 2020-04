Serie A, Ceferin annuncia: “Verrà portata al termine”. Poi risponde a Cellino

Serie A, l’annuncio del presidente Uefa: “Il campionato si concluderà”

Serie A, Ceferin (UEFA) risponde a Cellino | Il calcio è fermo e tutte le federazioni sono a lavoro per capire come venirne fuori quando questa situazione drammatica vissuta con l’epidemia Coronavirus, verrà messa da parte. A toccare questi temi è il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. L’uomo ha parlato ai microfoni di Ekipa, quotidiano sloveno, dichiarando alcune cose anche in merito alla nostra Serie A. Non si è fatta attendere la risposta al presidente del Brescia, Massimo Cellino che, nei giorni scorsi, aveva parlato proprio di un’eventuale ripresa, opponendosi.

Ceferin, le parole sulla Serie A: “Verrà portata al termine”

Le parole del presidente della UEFA sono molto chiare. Il numero uno della federazione continentale, inoltre, replica duramente le parole di Massimo Cellino, presidente del Brescia che si era espresso in maniera contrariata alla possibile ripresa del campionato, dichiarando di ritirare la propria squadra. Ecco le parole di Ceferin sulla Serie A: “Innanzitutto, possono stare tutti tranquilli, il Brescia non è in zona Europa e comunque non credo siano riferite alla UEFA le parole del presidente Cellino. Poi aggiungo che la Serie A non risponde alle competenze UEFA, la nostra intenzione è quella di non compromettere niente per nessuno. Vogliamo soltanto adottare le soluzioni per ogni campionato, appena i Governi ci permetteranno di farlo. La Liga andrà avanti, così come la Serie A. Vogliamo portarla a termine“.