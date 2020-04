Calciomercato Milan, Gazidis: “Fuori dalla crisi in modo sicuro”

Attraverso un videomessaggio l’ad del Milan ha indicato la strada ai tifosi rossoneri per uscire dall’emergenza coronavirus.

Ultime Milan, Gazidis e l’annuncio sul coronavirus

Grande moto d’orgoglio per Ivan Gazidis, ormai l’uomo più rappresentativo anche dal punto di vista mediatico dopo l’addio di Boban. Questo pomeriggio, attraverso i canali rossoneri, ha mostrato qualche sia la posizione del club in merito alla ripresa della Serie A: “Torneremo in campo quando ci sarà la massima sicurezza. La cosa più importante è la salute ma abbiamo il dovere di progettare il futuro, assicurarci che il Milan superi la crisi in modo sano e forte, su basi sicure“.

Calcio mercato Milan, l’annuncio di Gazidis

Che ne sarà degli affari, degli acquisti rossoneri? E dei rinnovi? E dei sogni dei tifosi? Come accade ad un livello più globale, anche il mondo del calcio comincia ad interrogarsi su come affrontare la fase 2, quella della ricostruzione. Puntare su campioni affermati? O cominciare l’ennesima ricostruzione? O una via di mezzo? Senza fare nomi, Gazidis indica la strada: “Sono fiducioso per il futuro, restiamo vicini in questi periodi complicati, saremo ancora di più una squadra compatta quando usciremo da questa crisi, più umani, più uniti, più forti che mai. In questi giorni abbiamo capito chi e cosa conta di più“. L’ultima frase è sibillina, ma le grane da risolvere non sono poche.