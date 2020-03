Notizie Lega, non si gioca più?

Serie A, la Lega sta pensando di non giocare più. Come riportato da Tuttosport sarebbe questa l’ipotesi emersa ieri in Lega Calcio.

Ieri è stato Lotito ad animare l’assemblea (virtuale) della Lega di Serie A spandendo certezze sulla ripartenza del campionato:

«Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…».

Tra sorrisi, battute e scongiuri, non è mancata la replica di Andrea Agnelli alle sue richieste:

«Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo».

Senza, peraltro, mai indulgere nei toni grevi e forzare la mano per allenarsi: i presidenti sono ormai rassegnati a dipendere dalla virulenza dell’epidemia e, di conseguenza, dalle decisioni del Governo.

In Lega ci sono due schieramenti, chi vuole giocare e chi invece vuole chiuderla qua. E se Lotito guida il primo gruppo, di cui anche De Laurentiis (che ora ha però bloccato gli allenamenti a “data da destinarsi”) fa parte. Quella più draconiana la porta a avanti Massimo Ferrero che vorrebbe farla finita una vola e per sempre rinviare tutto al porossimo campionato. Così come ildt dell’Udinese Marino che si è detto preoccupato per il prossimo campionato.

Serie A come la Premier?

L’Italia potrebbe adeguarsi e fare come gli altri campionato. La Premier, per esempio, ha già deciso che nell’eventualità di uno stop a oltranza il titolo andrebbe al Liverpool e che le prime due della Championship saranno aggregati alla Premier: una ipotesi che la Serie A non vuole prendere in considerazione.