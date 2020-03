Ultime Cagliari, Zenga si presenta in conferenza stampa: “Ecco perché ho scelto Cagliari”

Ultime Cagliari, Zenga in conferenza stampa | Ha parlato in conferenza stampa, presentandosi a Cagliari, il neo tecnico dei rossoblu, Walter Zenga. Ecco le parole dell’ex allenatore di Venezia e Crotone.

Le parole di Zenga in conferenza

“Cosa mi spinge a venire qui? Molto semplice perché sono a Cagliari: è una squadra buonissima. Ho chiamato per primo Rolando Maran, lo dico subito. Lo stimo tanto, il Cagliari stava passando un momento particolare, ma niente è cancellato di quanto fatto da lui di positivo. Riparto da questa base, ritengo che il Cagliari abbia storia, rappresenta una Regione con dei valori. Mi sono prefissato di riportare entusiasmo e follia, per tornare a sognare. Accettiamo anche le sconfitte, quando arriveranno con attitudine e attenzione. Sudiamo la maglia, ecco”.

Su cosa si aspetta per la sua nuova avventura: “Mio figlio non vede l’ora di venire qui a giocare con Joao Pedro, Nainggolan, sa perché? Perché con Zenga Jr ho visto delle partite. Seguo il Cagliari da un po’, con il presidente c’è un grande rapporto di stima. Sono contento di essere qui”.

Parola al presidente Giulini: “Il mio stato d’animo è di dover salvare la faccia, sono tre mesi che facciamo ridere. Entrare nel dettagli sul perché ora non mi sembra più il caso. Non accuso nessuno in particolare, è il collettivo ad aver sbagliato. Nessuno è esente da colpe, chi più, chi meno: una serie di partite non sono state positive. Coronavirus? Certe cose non sono state gestite bene, i rinvii a metà maggio li ho trovati folli. Quel comunicato della Lega è stato un errore. Presto arriverà la decisione su questo weekend, tutto si sposta di una settimana e così anche il recupero col Verona. Le prime saranno a porte chiuse, spero che col Torino saranno aperte”.