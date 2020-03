Calciomercato Sassuolo, Berardi piace all’Arsenal | Il Sassuolo potrebbe perdere Domenico Berardi in estate. Dopo varie sessioni di mercato in cui il club neroverde è riuscito a trattenere il suo talento nonostante gli occhi dei top club italiani, questa potrebbe essere l’ultima stagione in Emilia Romagna per il classe ’94. Piace all’Arsenal che a sua volta potrebbe cedere Pierre Emerick Aubameyang in Italia.

Calciomercato Sassuolo, Berardi all’Arsenal

Il futuro di Domenico Berardi potrebbe dipendere da quello di Pierre Emerick Aubameyang e dalle scelte dell’Inter. Il club di Milano potrebbe perdere due pedine fondamentali del reparto offensivo. Lautaro Martinez è conteso da Real Madrid e Barcellona e Alexis Sanchez potrebbe tornare al Manchester United per giocarsi le sue carte con Solskjaer. Ecco che i nerazzurri guardano con interesse in Premier League e più precisamente in casa Arsenal.

Senza la qualificazione in Champions League, Pierre Emerick Aubameyang potrebbe salutare. L’Inter è in pressing sull’attaccante gabonese e sarebbe pronta a sferrare l’attacco. Qui entra in scena il nome di Domenico Berardi. L’Arsenal sarebbe pronto a trattare con il Sassuolo per la punta italiana.

Notizie Sassuolo, Berardi piace all’Arsenal

Stando a quanto si legge su 90min.com, nelle prossime settimane il club londinese invierà i propri osservatori ad assistere alle gare del Sassuolo. Obiettivo primario: Domenico Berardi che in questa stagione ha messo a segno 9 reti e fornito 5 assist ai compagni nelle 19 presenze in Serie A. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2024 e le richieste del Sassuolo saranno molto alte.