Inter-Ludogorets: gol incredibile di Lukaku – VIDEO HIGHLIGHTS

Inter-Ludogorets: rete incredibile dell’attaccante Lukaku che da terra colpisce il pallone di testa dopo un rimpallo e lo spinge in porta, gol fortunoso per l’attaccante che nel finale di primo tempo porta i nerazzurri in vantaggio.