Ultime SPAL, la situazione sull’esonero di Semplici: confermato alla guida tecnica

Ultime SPAL – esonero Semplici | Non è un buon periodo per la SPAL, non è decisamente una stagione positiva dopo le annate straordinarie trascorse con Leonardo Semplici in panchina. E’ ovvio che i risultati negativi potranno portare delle valutazioni da parte dei vertici della società di Ferrara, ma stando a quanto rivelano i colleghi di Sky Sport, non dovrebbero esserci dei colpi di scena. La SPAL andrà avanti con il tecnico, la società ha riflettuto e ha deciso di lasciarlo alla guida tecnica del club.

News SPAL, Semplici continuerà a Ferrara: due match per risalire

Niente esonero per Leonardo Semplici, la società crede fortemente in lui. Il progetto continua con il tecnico sulla panchina, senza rovesciamenti in tal senso. La sconfitta pesante all’Olimpico non compromette le idee della società che in queste ore avrebbe potuto comunque fare delle riflessioni, considerando la posizione di classifica e la difficoltà vissuta in questo campionato dagli spallini. La vittoria contro l’Atalanta di qualche settimana fa non ha rappresentato un punto di svolta. Prima Bologna, poi Lazio, due sconfitte consecutive che hanno pesato per la classifica. Ciononostante, sarà ancora Semplici l’allenatore della SPAL. E si avvicinano per lui due importantissimi appuntamenti: ci i prossimi due impegni del club saranno negli scontri diretti, contro Sassuolo e Lecce.