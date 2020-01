Notizie Juventus, furia Ronaldo nello spogliatoio a Napoli

Cristiano Ronaldo è stato tra i bianconeri più delusi dalla sconfitta di Napoli: Tuttosport svela cos’è successo nello spogliatoio dopo il triplice fischio.

Ultime Juve, la rabbia di CR7 coi compagni

Lo stesso Maurizio Sarri, nel post-partita, aveva ammesso come la gara persa contro il Napoli fosse stato un esempio da non ripetere di approccio sbagliato alla partita, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ma secondo quanto riferisce il quotidiano di Torino, c’è stato un siparietto con protagonista Cristiano Ronaldo nello spogliatoio: il portoghese, che è stato uno dei pochi a salvarsi in pagella, avrebbe preso a lanciare sguardi dardeggianti verso i suoi stessi compagni, esprimendo il suo disappunto per quanto messo in campo. Un chiaro segnale quindi di come all’ex Pallone d’Oro questa sconfitta non sia andata proprio giù: il suo gol, l’ottavo di fila in Serie A, non è bastato. Oggi il mister toscano terrà un discorso alla squadra alla ripresa degli allenamenti, per evitare altri pericolosi cali di tensione.

Juve, Ronaldo è un leader?

Non è la prima volta che il portoghese striglia i propri compagni di squadra. L’ultimo episodio clamoroso risale all’anno scorso, poco dopo il fischio finale della gara di Champions contro l’Ajax, in una sfida conclusasi poi con l’eliminazione del portoghese. Il suo atteggiamento contro gli altri giocatori della Juventus fu ritenuto inaccettabile: dopo qualche giorno arrivarono anche le scuse pubbliche.