Roma, Fonseca in conferenza: “Perotti dalla panchina, Kluivert migliora. Striscione a Zaniolo? Non amano il calcio”

Notizie Roma: Fonseca in conferenza

Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio. Queste le sue parole:

“Sull’abbraccio dei tifosi? E’ importante per noi avere l’appoggio dei tifosi, loro meritano tutto il nostro impegno, lotteremo nel derby. Sulle assenze e i recuperi? Perotti e Pastore non partiranno dall’inizio, ma è una buona notizia averli in panchina. Kluivert sta recuperando la forma, era stanco dopo la partita di Genoa. Sta migliorando però, ed è possibile che domani ci possa far vedere qualcosa di buono. Cosa pensa dello striscione su Zaniolo? Che chi ha fatto quella cosa non è un amante del calcio, e non è un tifoso. La Lazio è più forte di voi? Sono terzi in classifica, sul campo dobbiamo dare del nostro meglio per far vedere la nostra forza. Rimpianti? Non penso a nessun tipo di rimpianto, penso solo a fare cose buone con i miei ragazzi, in cui ripongo tanta fiducia. Su Carles Perez e Politano? Credo che a fine mercato avremo a disposizione i giocatori che ci servono, lascio lavorare Fienga e Petrachi. Sull’Europa League? Il mio pensiero va alla partita di domani sera. Come ha visto Florenzi e Pellegrini in vista della partita di domani? Tutti i giocatori sono motivati, loro la sentono di più, ma ho visto i ragazzi molto sereni”.