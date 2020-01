Calciomercato Fiorentina, Castrovilli: “Futuro? Firenze è casa mia”

Ultime Fiorentina | Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Rai:

“Speravo ma non mi aspettavo un inizio del genere, ringrazio Montella per la fiducia e anche la società. Ballerino a Napoli col pallone? Da piccolo facevo il ballerino, quando vado in campo voglio giocare spensierato e mi esce bene. Ora stiamo vivendo un buon momento, vogliamo continuare così. Sottil? Gli ho fatto i complimenti per il rinnovo, spero che trovi più spazio perchè ha qualità.

Chiesa? Ci sarà col Genoa, è un giocatore fortissimo e ci dà una grande mano. Mi ha impressionato.

Ribery? Manca tanto, ma lo vediamo sempre al campo. E’ una persona d’oro, ci dà sempre consigli. Genoa? Non bisogna guardare la classifica ma gli avversari, sono forti come tutti. Sta a noi essere aggressivi e compatti e affrontare la gara come le ultime tre. Firenze? Amo la città, è bellissima. E’ la mia seconda casa.

La numero 10? Ce l’avevo alle giovanili del Bari, sarebbe un sogno ma la 8 mi piace. Sarebbe una grande responsabilità, chissà”.

Ultime Fiorentina, Castrovilli sul mercato

Il centrocampista ha parlato anche del suo futuro e di mercato:

“Futuro? L’ho detto, Firenze è una seconda casa. Sono qui e penso alla Fiorentina, mi piace come la gente ci sta vicino e ci fa sentire importanti.