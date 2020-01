Ultime notizie Milan, parla Pioli

Milan news | Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, del mercato, del Milan e di tanto altro con Walter Veltroni a La Gazzetta dello Sport.

Notizie Milan: scossa con Ibra

«Ibrahimovic è un giocatore insaziabile, non ha mai smesso di migliorarsi. Porterà entusiasmo, esperienza e tanta voglia di fare. La società mi ha fatto un grande regalo».

il Milan di Pioli

«Una squadra propositiva, che prova a fare la partita, l’obiettivo è quello di dominare la partita».

Le regole dell’allenatore

«Buon senso e rispetto. Siamo in tanti e lavoriamo insieme, il nostro è uno sport collettivo. Per lavorare bene, ci vogliono delle regole da rispettare».

Telefonini e social, i calciatori di oggi sono più solitari

«È cambiato il modo di porsi. Per questo io non credo più ai ritiri. Una volta i ritiri erano veramente aggreganti, noi giocavamo a carte, a biliardo, a Risiko, si stava insieme. Adesso ogni giocatore sta per conto suo con la propria PlayStation, con il proprio computer, con il proprio iPad. Parlano poco tra loro. Quando c’è pranzo, cena o ci sono riunioni, i cellulari non vanno usati».

Sul bel gioco

«Io credo da sempre che giocare meglio dell’avversario ti dia più possibilità di vincere. Però per vincere non serve solo giocare bene. Per me il più bravo al mondo è Guardiola».

Su Piatek e la sorpresa di Serie A

«Quando sono arrivato non era brillantissimo dal punto di vista fisico, chiaramente non lo sei neanche dal punto di vista mentale quando è così. Adesso Piatek sta bene, sta facendo buone prestazioni. Ma è chiaro che tutti dal centravanti si aspettano i gol e quindi viene criticato quando non segna. Castrovilli mi ha impressionato, ha avuto un grande impatto con la Serie A».

Sull’Europa

«L’obiettivo è vincere la prossima partita. Abbiamo un calendario difficile ma siamo il Milan. Non dobbiamo dimenticarcelo».