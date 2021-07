Calciomercato Juventus: chiamata a Morata “abbiamo preso una decisione diversa”

Dove giocherà Alvaro Morata nella prossima stagione? L’attaccante sulla carta è ancora di proprietà dell’Atletico Madrid per questo motivo la Juventus dovrà decidere se riscattarlo o meno.

Calciomercato Juventus: chiamata a Morata per il futuro

Alvaro Morata rimarrà alla Juventus durante il prossimo mercato? Con quale formula? L’attaccante spagnolo ha parlato anche del suo futuro nel corso di un’intervista concessa ad As, il calciatore ha voluto fare chiarezza:

“Questa settimana mi ha chiamato la Juventus, ho parlato con il direttore sportivo (Cherubini ndr). In questo momento non posso parlare molto, quando tutto sarà ufficiale allora commenterò quello che è successo. Cosa è cambiato con l’arrivo di Allegri? In realtà è tutto come prima. E’ stato un anno particolare, dopo dieci anni di vittorie tutto l’ambiente non sapeva più come si viveva una stagione del genere. Speriamo la prossima sia migliore. Ci sono mancati molto i nostri tifosi, lo stadio della Juve è diverso, è uno stadio caldo, è quello della Juve, per chi viene per giocarci con i tifosi è tutta un’altra cosa”.

Juventus: come può rimanere Morata?

Secondo le ultime notizie, la Juventus per tenere Alvaro Morata durante il prossimo calciomercato ha due strade da seguire. La prima è quella che porterebbe ad un rinnovo del prestito, la seconda è una acquisto subito a titolo definitivo.

Dopo il primo anno di prestito al costo di 10 milioni, la Juve ha due opzioni: riscattare Morata per 45 milioni o tenerlo ancora per un altro anno pagando altri 10 milioni, posticipando il diritto di riscatto ancora di un anno. La terza strada, ovviamente, sarebbe quella di non tenere il calciatore.

Juventus: per Morata i bianconeri chiedono uno sconto

Dopo una stagione non esaltante a Torino, considerata l’annata di Suarez e le trattative per Lautaro Martinez dell’Atletico, la Juventus sa che rispedire al mittente Morata nel mercato 2021 sarebbe un problema anche per Simeone e non solo per la Juve.

Per questo motivo i bianconeri starebbero provando a chiedere uno sconto sul prezzo del cartellino o su quello del prestito. Come rimbalza dalla Spagna, l’Atletico Madrid sarebbe più propenso ad aprire le porte a uno sconto sulla cifra del riscatto.

