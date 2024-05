Kvaratskhelia al Barcellona? Ecco la decisione del club

Nelle ultime settimane si è parlato sempre più con insistenza del possibile passaggio di Kvicha Kvaratskhelia al Barcellona. Ma cosa ha deciso il Napoli?

L’esterno georgiano è monitorato da diversi club importanti, ormai da tempo, e probabilmente potrebbe fare il grande salto da Napoli. Ma questo è il momento giusto?

Rapido e abile a saltare l’uomo è stato il grande protagonista del terzo Scudetto degli azzurri, arrivato nella scorsa stagione. Imprendibile sulla corsia sinistra è diventato un colpo di scena clamoroso, visto che era arrivato in Campania tra le risate di chi pensava sarebbe stato difficile anche solo scrivere il suo complesso cognome.

Il ragazzo ha dimostrato di essere molto attaccato al mondo azzurro, anche se va detto che difficilmente potrà rimanere per sempre in azzurro. Si tratta di uno di quei calciatori, infatti, che è destinato a un top club europeo dove guadagnare ancora molto di più. Potrebbe però essere il calciatore stesso a decidere di rinviare la sua partenza, magari facendosi un altro anno in Italia per imporsi all’attenzione del pubblico anche se c’è da dire che il Barcellona lo vorrebbe fin da subito.

Kvaratskhelia verso il Barcellona?

Khvicha Kvaratskhelia è nel mirino di numerosi club in giro per l’Europa anche se al momento sia il calciatore, che tanto più il Napoli, non sembrano intenzionati a lasciarlo partire. Il ragazzo infatti sembra ben felice in azzurro anche se è impossibile non rendersi conto dell’importanza di determinate sirene.

Secondo Il Mattino pare che il Barcellona sia ossessionato dal ragazzo anche se il club chiude la situazione e punta al rinnovo. Sarebbe infatti pronto a valutare un adeguamento del contratto che va in scadenza nel 2027. Il calciatore è arrivato da semi sconosciuto e prende al momento ancora molto poco, se si fanno paragoni con il resto del calcio, si parla di una cifra attorno a 1.5 milioni di euro. L’idea è quella quantomeno di raddoppiare l’offerta portandolo a 3 milioni.

Non si tratta di una cifra che può competere con quanto offrirebbe il Barcellona, ma il georgiano ha compiuto da poco 23 anni e sa di avere tutta la carriera davanti. La sensazione è che possa giocare ancora almeno un paio d’anni in Campania per poi fare il grande salto con maggiore esperienza e minor rischio di trovarsi di fronte a un fallimento che in questo senso farebbe davvero molto male. Le prossime settimane saranno decisive.