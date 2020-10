La nota giornalista di Sky ha spiegato i reali motivi per cui ha lasciato la conduzione dei programmi sportivi. Ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale “F”.

Parla la D’Amico: “Ho perso mia sorella…“

Non erano ben chiari i motivi del suo addio alla televisione e ai canali di “Sky Sport”. Ha lasciato il calcio per un grave lutto che l’ha colpita profondamente, la perdita della sorella. Ecco le sue parole: “Mia sorella Catia era più grande di me di dodici anni. Nel gennaio del 2019 abbiamo scoperto la sua malattia: un brutto tumore nell’area dell’intestino. E’ stata una notizia che ci ha tagliato le gambe, non sapevo più come reagire. Anche perché non ce l’aspettavamo assolutamente: lei era la persona più sana del mondo. Abbiamo affrontato il suo periodo della malattia insieme. Tutto il percorso lo abbiamo fatto insieme. Poi a maggio di quest’anno la situazione si è aggravata ulteriormente. Da lì è stato un calvario. Ha vissuto per altri pochi mesi, lo scorso 5 settembre non ce l’ha fatta ed è morta. In quel momento io ero con lei“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dinamo Kiev-Juventus, formazioni ufficiali: le scelte di Lucescu e Pirlo

E sul calcio: “Già da tempo avevo intenzione di cambiare“

“Calcio? Anche prima della malattia di mia sorella stavo pensando ad un cambiamento nella mia vita. Volevo provare nuove avventure dopo il periodo che ho trascorso lì. Su questo c’è stato lo zampino anche di Catia che mi ha dato la spinta per farlo. Quando ero negli ospedali con lei avevo capito che dovevo occuparmi di temi di servizio, di tornare a raccontare cosa siamo oggi. Per questo motivo quando mi è arrivata la proposta di Sky per condurre un programma di attualità, che andava in onda in prima serata, le cose sono cambiate“.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, presentata la lista Champions. Rugani: “Via per Buffon”

E sulla relazione con Buffon: “Sembrava che davamo fastidio a qualcuno…“

E per quanto riguarda il suo feeling amoroso con il secondo portiere della Juventus, Gianluigi Buffon ha raccontato: “Gigi? Sembrava che la nostra relazione potesse infastidire qualcuno, probabilmente era troppo ingombrante. Noi, però, non abbiamo mai ostentato nulla“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, Paratici punito dal Giudice Sportivo: insulti all’arbitro nell’ultima di A (UFFICIALE)