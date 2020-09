Il Torino aprirà la nuova stagione di Serie A Tim 2020/21. I granata affrontano la Fiorentina nell’anticipo della prima giornata di campionato. Dovrà iniziare con una rosa ancora in fase di costruzione Marco Giampaolo, visto che la società sta lavorando senza sosta per mettere su la migliore formazione possibile. Arrivati alcuni colpi, continueranno ad arrivarne altri. Quello più vicino sembra essere Lucas Torreira, ex calciatore della Sampdoria ad oggi all’Arsenal.

Mercato Torino, affare Torreira: battuta la concorrenza della Fiorentina

Da settimane sia Torino che Fiorentina hanno messo gli occhi sul calciatore uruguaiano che è da due anni in Premier League, dove veste la maglia dell’Arsenal. Il calciatore però sembra aver preso una decisione importante, quella di dare una corsia di precedenza al Torino, dove ritroverebbe Marco Giampaolo, suo allenatore alla Sampdoria dal 2016 al 2018. E’ stato proprio con Giampaolo che Torreira ha dato il meglio di se in carriera, tanto da essere acquistato poi dall’Arsenal. Ad oggi però la sua avventura sembra ormai conclusa con i Gunners, dato che mister Arteta non lo considera più un calciatore utile al progetto ed è pronto a dare l’ok per la cessione.

Calciomercato Torino, accordo con l’Arsenal per Torreira

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Urbano Cairo, che nei giorni scorsi allontanava il colpo, proprio nella giornata di ieri avrebbe raggiunto l’intesa con il club inglese. Affare da 24 milioni di euro, con il Torino che acquisterebbe il calciatore a titolo definitivo con pagamento dilazionato in più anni in due rate da 12 milioni. Inoltre, grazie al decreto crescita 2019, Cario andrebbe a risparmiare molto sull’ingaggio del centrocampista uruguaiano. Per Torreira al Torino è ormai questione di ore, in arrivo la fumata bianca.

Torino, out Rodriguez e Ansaldi per infortunio

Non arrivano notizie positive, invece, dall’infermeria. Si sono fermati sia il nuovo acquisto Ricardo Rodriguez per un evento traumatico con interessamento agli adduttori della coscia destra, sia Ansaldi per un fastidio muscolare al polpaccio. Le condizioni dei due calciatori andranno valutate e monitorate nei prossimi giorni.

