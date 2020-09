Calciomercato Juventus, colpo Suarez: ecco come può arrivare

Il calciomercato della Juventus continua, e in questi ultimi giorni non si sta parlando di altro se non di Suarez, attaccante uruguaiano del Barcellona, ormai in uscita. Il Pistolero è giunto al capolinea della sua avventura in Spagna, e sembra sempre più vicino all’arrivo alla Juventus. Operazione che però continua a non essere facile, ma per lo più per via della situazione sempre più surriscaldata in quel di Catalogna.

Ultime Juventus: pronto un indennizzo per sbloccare il colpo Suarez

Luis Suarez è un obiettivo concreto per la Juventus, e al momento è in cima alla lista delle preferenze di Pirlo e società. Stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti in circolazione, e di un profilo di livello massimo per il calcio europeo. L’accordo economico è praticamente stato raggiunto, e per ora si aspettano ancora delle novità importanti da Barcellona. Stando a quanto riportato da Sky Sport però, pare che la Juventus possa sbloccare la trattativa con un piccolo indennizzo destinato alle casse dei blaugrana. Una svolta che quindi sembra vicina, oltre che ormai già annunciata. Suarez diventerà un giocatore della Vecchia Signora? Si, è solo questione di tempo.

Suarez-Juventus: un colpo straordinario

La Juventus spinge per il colpo Suarez, e vuole chiudere il tutto da qui alla prossima settimana. L’attaccante uruguaiano è stato protagonista di una carriera straordinaria, ed è uno dei migliori bomber ancora in attività. 198 reti in 283 presenze, una media mostruosa per l’ex Ajax, ora prontissimo ad una nuova sfida in italia. I bianconeri hanno fiutato la possibilità, e hanno approfittato del caso scoppiato a Barcellona.

Mercato Juventus: Suarez in arrivo, ma parte Dybala?

Se da una parte sembra ormai ad un passo il trasferimento di Suarez alla Juventus, dall’altra parte i bianconeri potrebbero dover affrontare una cessione molto importante: quella di Dybala. La Joya è parte integrante del progetto, ma negli ultimi giorni si stanno alimentando dei seri dubbi sul suo futuro. I problemi continuano ad essere legati al rinnovo di contratto, che per il momento non è ancora arrivato. QUESTO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE