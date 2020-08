Siviglia-Roma 2-0: Reguilon ed En Nesyri mettono ko i giallorossi (VIDEO HIGHLIGHTS)

La Roma perde in Germania contro il Siviglia ed esce immediatamente dall’Europa League, gara sciagiurata dei ragazzi di Fonseca: ecco gli highlights.

Siviglia-Roma: sintesi e highlights del match

La Roma di Paulo Fonseca perde contro il Siviglia di Lopetegui, senza mai mettere in difficoltà gli spagnoli. ll club giallorosso, fresco di passaggio di proprietà, quasi non scende in campo contro il Siviglia che con cinicità e convinzione passa ai quarti di finale grazie ai gol di Sergio Reguilón e Youssef En-Nesyri, entrambi nel primo tempo. Grave errore di Pau Lopez in occasione del gol del terzino sinistro di proprietà del Real Madrid ed errore collettivo in occasione del raddoppio. Un solo tiro in porta, nell’arco dei 90′, ha coadiuvato l’uscita della Roma dall’Europa League.

