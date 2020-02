Notizie Milan, Rangnick ha l’accordo ma non ha ancora firmato

Ultime Milan | Sarà Rangnick il nuovo tecnico del Milan? Come emerso nelle ultime settimane la panchina di Stefano Pioli potrebbe essere presto affidata all’uomo mercato del Lipsia. Christian Falk, giornalista della ‘Bild’, ha parlato proprio di questo nel corso di un’intervista concessa a Radio Rossonera:

Ultime Milan, la Bild non ha dubbi

“Secondo quanto mi risulta, Ralf Rangnick e il Milan hanno un accordo di base ma non hanno ancora firmato un contratto. Le parti si aggiorneranno nelle prossime 3-4 settimane e penso che dipenda dalla decisione del Milan perché Ralf Rangnick è molto interessato al nuovo ruolo”.

Allenatore o dirigente?

“Se Rangnick deciderà di legarsi al Milan lui vorrà avere entrambi i ruoli di direttore sportivo e allenatore, di sicuro ci saranno alcuni problemi con gli altri manager del Club ma in passato ha sempre avuto successo quando ha ricoperto entrambi gli incarichi. Allo Schalke Rangnick ha fatto solo l’allenatore e non è andata bene come a Lipsia. All’Hoffenheim era allenatore ma aveva voce anche sul mercato e le cose sono andate in maniera diversa”.

Milan formato Lipisa?

“Non sono sicuro che il “modello Lipsia” possa funzionare al Milan, la squadra di Milano ha una tradizione diversa come ad esempio il Bayern Monaco. Anche i bavaresi in passato hanno pensato a Rangnick ma alla fine hanno cambiato idea. Sarebbe una svolta per i rossoneri se vorranno ingaggiarlo devono essere sicuri di seguire la sue idee”.