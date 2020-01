Calciomercato Milan, Saelemaekers il sostituto di Suso: i dettagli

Calciomercato Milan, Saelemaekers il sostituto di Suso

Calciomercato Milan Saelemaekers | La serata di San Siro, tra la figuraccia della Lega Calcio, la commozione per l’addio a Kobe e Gianina Bryant e gli acuti di Ibrahimovic e Calhanoglu, è stata l’ultima in rossonero per Piatek e Suso. A giorni, a ore forse, vestiranno altri colori. Piatek è conteso da Tottenham e Borussia Dortmund, Suso sarà invece del Siviglia, la trattativa è stata definita. Lo spagnolo si trasferirà in Liga in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto da esercitare solo in caso di qualificazione alla Champions League degli spagnoli. Il Milan dal canto suo incasserà più di 20 milioni euro oltre al risparmio sull’ingaggio. Arrivato a Milano nel gennaio del 2015, parentesi in prestito al Genoa, per un totale di 153 presenze e 24 gol. Non ha lasciato il segno che doveva ma nelle casse rossonere resteranno diversi milioni di euro di plusvalenza. Ossigeno puro.

Mercato Milan, i dettagli della trattativa

Per sostituirlo, rivela l’edizione notturna della trasmissione “Calciomercato, l’originale” di Sky Sport, in casa rossonera avanza forte l’idea che porta ad Alexis Saelemaekers, classe 1999 dell’Anderlecht. Ruolo naturale centrocampista di destra ma capace di giocare anche come esterno alto, trequartista e seconda punta. Valore nominale di mercato 7 milioni di euro, contratto che lo lega al club belga in scadenza al 30 giugno 2022, ultimo prolungamento datato 30 giugno 2018. Arriverebbe a Milano in prestito con obbligo di riscatto già fissato. Sullo sfondo resta viva l’ipotesi Adnan Januzaj della Real Sociedad su cui però è forte il pressing dell’Atalanta.