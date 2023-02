Calciomercato Juve: colpo dal Chelsea, arriva il nuovo bomber

Nome a sorpresa per l’attacco della Juventus. Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato con il nuovo bomber che può arrivare dal Chelsea.

La vittoria di ieri contro il Nantes ha riaperto i sogni europei della Juve che adesso affronterà agli ottavi di Europa League il Friburgo. Intanto la società pensa al futuro e a come rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato la nuova dirigenza della Juve è a lavoro per ingaggiare l’attaccante di proprietà del Chelsea. Svelati tutti i dettagli.

Calciomercato Juve: colpo dal Chelsea

A fine stagione si faranno i conti per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Sicuramente l’addio del serbo può avvenire nel caso in cui i bianconeri non dovessero qualificarsi in Champions League. La valutazione è già stata fatto con l’ex Fiorentina che è valutato dalla Juve almeno 100 milioni di euro.

Intanto arrivano dall’Inghilterra le prime voci relative al possibile sostituto di Vlahovic. Si tratta dell’attaccante del Chelsea Armando Broja che può firmare con la Juve in vista della prossima stagione. L’albense è un classe 2001 ed è considerato un grande talento nel suo ruolo. Uno degli interpreti più interessati in prospettiva futura che può salutare Londra considerata la grande concorrenza in quella zona di campo.

La voce relativa all’acquisto da parte della Juventus di Armando Broja del Chelsea, rimbalza dall’Inghilterra. Il calciatore può decidere di lasciare la Premier League per tentare una prima esperienza in Italia in un campionato che, per caratteristiche tecniche, può favorire l’esplosione del giovane bomber albanese. Ovviamente prima servirà capire quale sarà il futuro di Vlahovic, Milik e Moise Kean. Nel reparto avanzato, infatti, ci sono già tanti giocatori: prima dell’acquisto di Broja servirà liberare qualche casella.

Broja alla Juve, i dettagli

Il calciatore è attualmente fuori per infortunio. Tornerà direttamente la prossima stagione. I dirigenti bianconeri sarebbero pronti a portare alla Juventus Broja del Chelsea per il prossimo calciomercato estivo 2023. C’è la volontà, infatti, della nuova dirigenza, di investire su giovani talenti che in prospettiva futura possono conquistare la scena del calcio europeo. L’albanese ha tutte le qualità per fare la differenza nel campionato italiano. In passato anche Milan e Napoli avevano provato a prenderlo senza mai riuscirci. Questa volta può essere la Juve il club che, a sorpresa, può portare Broja in Serie A nella prossima sessione di mercato estiva. Ha il contratto in scadenza nel 2028 e una valutazioni di 35-40 milioni di euro ma può partire a prezzo di saldo visto che il Chelsea in quella zona di campo ha già preso lo scorso gennaio tanti giocatori di talento.