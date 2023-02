Napoli, tegola durissima: infortunio grave, c’è il comunicato ufficiale

La tegola per il Napoli e per Luciano Spalletti è durissima. L’infortunio è serio, come annunciato dallo stesso club partenopeo.

Attraverso il proprio sito ufficiale, in una nota pubblicata dal Napoli, è stato annunciato il suo infortunio.

Nel momento di tour de force del Napoli, perché c’è da disputare non sono la corsa in campionato con l’obiettivo di “archiviare” la pratica Scudetto al più presto possibile, considerando i 15 punti di vantaggio di cui gode il club di Luciano Spalletti sulla seconda in classifica – l’Inter -, il Napoli dovrà fare a meno di uno dei tasselli principali che già nella gara contro il Sassuolo avrebbe potuto occupare un posto da titolare.

Napoli, infortunio e tegola: c’è la notizia ufficiale

C’è la notizia ufficiale e, a riportarla, è proprio la SSC Napoli attraverso un comunicato apparso sul sito del club.

Nella settimana che porta non solo alla sfida con il Sassuolo, ma anche alla gara contro l’Eintracht, occhio a quella che è la notizia che arriva da Castel Volturno, dopo gli esami strumentali che ha sostenuto il calciatore del club partenopeo.

Era la sua occasione, quella che veniva fuori per Sassuolo-Napoli: l’ex di turno non parteciperà al match a causa di un problema, non da poco, con il quale deve fare i conti “Jack” Raspadori: l’infortunio è serio e, a comunicare le sue condizioni, è la SSC Napoli.

Napoli, infortunio Raspadori: il comunicato ufficiale del club

A svelare le condizioni di Raspadori, dopo l’infortunio, è il Napoli.

Gli azzurri, che hanno bisogno di muovere qualcosa in attacco considerando i diversi impegni che verranno fuori ora con l’appuntamento europeo di martedì sera, non possono contare sull’attaccante italiano. Quello che segue, è il comunicato ufficiale pubblicato dal Napoli: “Gli esami strumentali effettuati da Giacomo Raspadori, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane”.

Ultime Napoli, i tempi di recupero sull’infortunio di Raspadori

Secondo quel che trapela, dalle condizioni di Giacomo Raspadori, il talento italiano potrebbe stare fuori circa un mese. Se dovesse essere confermata tale previsione, Raspadori salterebbe dunque non solo la sfida d’andata contro l’Eintracht, in programma martedì sera, ma pure la gara di ritorno. Possibile rientro previsto per marzo, a cavallo della sosta per le Nazionali e anche lì toccherà capire se Raspadori sarà o meno a disposizione del CT Roberto Mancini per le gare dell’Italia.