Calciomercato Juve: colpo da 50 milioni, annuncio da Torino

Nuovi aggiornamenti riguardo il calciomercato della Juventus, sul piatto 50 milioni per strappare il talento al club italiano. Ecco cosa sta succedendo.

Il mercato non si ferma mai. Le società continuano a lavorare in vista della prossima sessione estiva. Dirigenti e procuratori sono in contatto per definire le ultime mosse. Ecco tutte le novità che riguardano il futuro del giocatore che può dire addio nel corso del calciomercato estivo 2023.

Ultimissime notizie di calciomercato sulla squadra di Serie A che la prossima stagione può dire addio ad uno dei suoi migliori talenti. E’ in arrivo una proposta monstre da 50 milioni di euro per l’obiettivo della Juventus.

Calciomercato Juve: addio in estate, pronti 50 milioni

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a rilanciare la notizia di calciomercato relativa al futuro del calciatore che è pronto a salutare il suo club nel corso della prossima sessione estiva 2023. Secondo le ultime indiscrezioni, è in arrivo una proposta schock da 50 milioni di euro per strappare il sì del giocatore.

Nei mesi scorsi era uscita fuori la notizia relativa all’interesse anche da parte della Juventus nei confronti del giocatore. I bianconeri, però, adesso dovranno superare la concorrenza anche di altre società di Premier League che ad oggi sono in vantaggio nella corsa per prenderlo. In questo momento, infatti, hanno più disponibilità economica e possono investire capitali maggiori rispetto alla Vecchia Signora.

Ecco perché potrebbe andare a buon fine il trasferimento del difensore del Torino Schuurs al Tottenham, Liverpool o Manchester United. I club inglesi sono in netto vantaggio per prendere il centrale olandese dei granata, protagonista di un’ottima stagione fino a questo momento.

Niente Serie A, Schuurs in Premier League nel prossimo mercato

La sensazione è che al momento il futuro del difensore olandese del Torino Schuurs sia in Premier League. Le squadre inglesi, come Tottenham, Manchester United e Liverpool, l’hanno messo nel mirino per la prossima stagione. Il presidente dei granata Urbano Cairo, davanti ad una buona offerta, potrebbe accettare e cedere subito il calciatore. L’obiettivo è quello di creare un’asta tra i club.

Ad oggi la sua valutazione è di 50 milioni di euro, troppi soldi per una società italiana come la Juve o l’Inter che in questo momento non possono permettersi di spendere certe cifre. Ecco perché i due club sono indietro nella corsa per prendere Schuurs del Torino che è sempre più vicino all’approdo nel campionato inglese.