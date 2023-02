Calciomercato Juve: il sostituto di Pogba arriva dall’Under 23

La Juventus Next Gen che milita in Lega Pro è ricca di talenti. Ecco perché Allegri sta pensando di pescare ancora da quella squadra per rinforzare la rosa a sua disposizione. Arrivano le ultimissime notizie riguardo il prossimo centrocampista che è pronto al grande salto, può essere il sostituto di Paul Pogba.

Fucina di talenti, l’Under 23 della Juventus è pronta a regalare un altro giocatore ad Allegri. Ecco cosa sta succedendo.

Problemi a centrocampo per l’allenatore della Juventus che per la partita di domenica alle ore 18 contro la Fiorentina dovrà fare a meno di alcuni elementi. Ecco perché il nuovo rinforzo può arrivare direttamente dall’Under 23, vera fucina di talenti per la squadra bianconera.

Juventus: Allegri ha deciso, il centrocampista arriva dall’Under 23

Emergenza in mezzo al campo per Allegri che, in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina, avrà diverse assenze. Mancheranno, infatti, oltre ai due centrocampisti francesi Pogba e Rabiot, anche l’argentino Paredes e Miretti. Per questa ragione il tecnico dei bianconeri sta pensando di convocare un grande talento dell’Under 23 che ha ben impressionato in Serie A.

Secondo le ultimissime notizie che riguardo la Juventus, Allegri è pronto ad inserire in Prima Squadra Barrenechea. L’argentino, come riferito da JuventusNews24, potrebbe essere utile soprattutto a gara in corso in vista della partita di campionato contro la Fiorentina.

In quella zona di campo, infatti, il tecnico dei bianconeri è in totale emergenza e per questa ragione sta pensando di convocare il giovane argentino classe 2001 che ha rilasciato anche un’intervista a Cronache di Spogliatoio in merito ai suoi punti di riferimento: “Devo dire che ci sono due di loro che osservo con grande attenzione, quando mi alleno con la Prima Squadra. Sono Leandro Paredes e Manuel Locatelli. Cerco di rubare qualche segreto da loro”.

Infortunio Pogba, quando torna con la Juve

Si attende la conferenza stampa di Allegri, in programma domani, con il tecnico che farà il punto della situazione riguardo i giocatori infortunati. Intanto per la prossima partita di campionato contro la Fiorentina il tecnico è pronto a convocare con la Juventus Barrenechea. Il giovane classe 2001, infatti, è considerato un grande talento e può avere l’opportunità di entrare in pianta stabile all’interno della rosa bianconera soprattutto a causa dell’infortunio di Paul Pogba che è ancora assente a causa dei soliti problemi muscolari. Sono ancora incerti i tempi riguardo il suo ritorno in campo.