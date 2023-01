Napoli, dall’annuncio dell’agente alla realtà: il giocatore ora è ad un passo

Importanti novità arrivano sul calciomercato invernale del Napoli, che ad oggi sembra essere sempre più vicino a chiudere per il suo primo colpo in entrata del 2023. Nelle scorse settimane l’agente del giocatore aveva aperto al trasferimento in azzurro usando dichiarazioni fuorvianti che hanno immediatamente attirato l’attenzione della dirigenza partenopea che, senza indugiare, ha avviato i contatti con il club detentore del cartellino del giocatore. Dall’annuncio dell’agente alla realtà: ora il Napoli è sempre più vicino al suo nuovo rinforzo.

Calciomercato Napoli, il giocatore è ad un passo: può firmare subito

Il ds Giuntoli è al lavoro per rinforzare e completare la rosa di Luciano Spalletti nel prossimo calciomercato. Diversi sono i nomi che il dirigente azzurro sta seguendo per questo mese di trasferimenti, uno dei quali nelle scorse settimane è stato indirettamente offerto anche dal suo agente.

Dopo le dichiarazioni del procuratore il Napoli ha immediatamente colto il messaggio, individuando nel ragazzo un perfetto innesto per la formazione di Spalletti. Stando alle ultime notizie, però, l’impressione è che i partenopei si siano mossi con leggero ritardo su questo profilo, visto che il giocatore potrebbe presto firmare con un altro club date le trattative in stato avanzato.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, nonostante l’assist di Antonelli al Napoli, il West Ham è il club più accreditato ad accogliere Ruslan Malinovskyi dall’Atalanta nel prossimo calciomercato.

Malinovskyi: Antonelli spinge per Napoli, ma il West Ham fa sul serio

Ai microfoni di CalcioNapoli24 Stefano Antonelli, procuratore, aveva indicato in Ruslan Malinovskyi il perfetto giocatore per il gioco di Luciano Spalletti. In passato il giocatore è stato seguito con attenzione dai partenopei che, comunque, ad oggi non lo ritengono né un obiettivo né una priorità.

Il trequartista dell’Atalanta è però stanco ed è alla ricerca di una nuova sfida, visto che i rapporti con Gasperini si sono incrinati sempre di più. L’avventura di Malinovskyi alla Dea è dunque giunta ai titoli, con pretendenti di Serie A e Premier League pronte a farsi avanti per lui.

Negli ultimi giorni in particolare il West Ham ha fatto dei sondaggi per provare a portare a Londra Ruslan Malinovskyi nel prossimo calciomercato, ma convincere l’Atalanta non sarà semplice, forte anche di un contratto rinnovato fino al 2025.

Calciomercato, niente Napoli per Malinosvkyi: il sogno dell’ucraino

L’opzione Napoli nel futuro di Ruslan Malinovskyi è stata una volta e per tutte accantonata, anche perchè non si è mai effettivamente registrato alcun interesse da parte dei partenopei per l’ucraino dell’Atalanta. L’agente Antonelli vedeva nella formazione di Spalletti il perfetto contesto per il suo assistito che, comunque, ad oggi sogna la chiamata di una squadra in particolare.

Stando alle ultime notizie, nonostante l’interessamento di un club come il West Ham, Malinosvkyi sogna di trasferirsi al Tottenham di Antonio Conte nel prossimo calciomercato, che già in estate fece un timido tentativo con l’Atalanta.

