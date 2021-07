Fantacalcio 21-22 in partenza: arrivano tantissime novità

Non abbiamo fatto in tempo ad archiviare il Fantacalcio® 2020/2021, che nel giro di pochissimi giorni è arrivato Euro 2020, e con esso il nostro Fantaeuropeo, che ha riscosso un pazzesco gradimento di pubblico. Dall’eterna gloria azzurra della notte di Wembley a oggi, infine, sono passate poco più di un paio di settimane: e, come ogni anno, siamo già pronti ad annunciare tutte le novità della stagione fantacalcistica 2021/2022 che apriamo, di fatto, in data odierna.

Ufficiali Liste, Quotazioni e ruoli Fantacalcio® editabili 2021/2022

Portato a casa il reset Leghe Fantacalcio 2020/2021, e pubblicata la Griglia Portieri 2021/2022, i primi passi per l’avvio della stagione erano già stati fatti. Ma, da ieri, anche liste e quotazioni ufficiali Fantacalcio® 2021/2022 sono disponibili e online per la consultazione e il download a questo link. Di fatto, adesso, il Fantacalcio® può ricominciare. Ma non senza tante, eccezionali, novità.

Nuovo Regolamento Assist Fantacalcio® e novità “Contributo al gol”

Dalla stagione 2021/2022, su Fantacalcio.it e Leghe Fantacalcio viene adottato un nuovo regolamento per l’assegnazione degli assist. Rivoluzionato ma semplificato nella sua formulazione, e di più semplice e immediata percezione per utenti e fantallenatori. Dopo anni e anni durante i quali la metodologia regolamentare è stata quella di inquadrare in macro e micro-categorie ogni possibile dinamica dell’azione da gol, di modo da stabilire l’assegnazione dell’assist, da quest’anno l’approccio sarà completamente diverso e snellito.

Saranno difatti considerati assist solo i passaggi decisivi per il gol, ma che:

procurano un vantaggio al marcatore sono volontari.

La valutazione circa la sussistenza dei suddetti criteri sarà, ovviamente, di esclusiva e soggettiva competenza della redazione di Fantacalcio.it e secondo quanto riportato dal regolamento ufficiale.

Resta valida anche l’opzione assist qualitativi, da noi introdotta due anni fa: la redazione, nella sua consueta Analisi Assist di giornata, andrà difatti a categorizzare ulteriormente ogni assist come Assist Soft, Assist Standard, Assist Gold, a loro volta personalizzabili, in quanto a valorizzazione, in ogni singola lega.

L’ultima novità, in quest’ambito, serve per venire incontro all’utenza che, invece, preferisce un approccio molto più meccanico e meno analitico in materia: si tratta dell’opzione “Contributo al gol”. Nei casi in cui un passaggio non sia valutato come Assist dalla redazione di Fantacalcio.it, ma sia ugualmente in possesso di almeno uno dei due requisiti di cui sopra, tale passaggio verrà difatti considerato come tale. Attivando questa opzione, quindi, verranno quindi assegnati dei bonus (che ovviamente consigliamo di valorizzare meno dei vari assist) a buona parte degli ultimi tocchi che precedono un gol. Ribadiamo, infine, che sia gli assist qualitativi che il contributo al gol sono opzionali, e che le loro valorizzazioni (0.5, 1, 1.5, etc) sono a discrezione della singola lega. Il regolamento completo e dettagliato relativo ad Assist, Assist qualitativi e Contributo al gol sono consultabili nella nostra area regolamenti.