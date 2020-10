Calciomercato Napoli, arriva la decisione sul futuro di Gattuso

Il calciomercato di Serie A non si ferma mai, e anche adesso che la sessione estiva è terminata da ormai qualche settimane, la principali squadre italiane sono ancora in movimento per programmare il futuro. Ne sa qualcosa il Napoli, intenzionato a puntellare vari reparti, ma anche nel blindare i propri gioielli in rosa. Tra questi non solo giocatori, ma anche e soprattutto Rino Gattuso.

Ultime Napoli: Gattuso, priorità rinnovo

Il Napoli vuole blindare Rino Gattuso, protagonista assoluto degli azzurri dall’anno scorso. Il tecnico calabrese, sin da quando si è seduto sulla panchina partenopea, ha subito avuto un grande impatto sulla squadra, e questo lo ha portato ad essere riconosciuto sia da De Laurentiis che dai tifosi. Ora parliamo di un tecnico affermato, e che il patron del club azzurro vuole tenersi stretto. E’ chiaro ed evidente di come si vada a caccia di un rinnovo di contratto, assolutamente meritato per quanto visto in termini di risultati. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gattuso firmerà un contratto fino al 2023, percepirà 1,9 milioni di euro all’anno, e sarà rimossa la penale che era stata inizialmente voluta da ADL.

Gattuso: da traghettatore a certezza

Stagione 2019/2020, il Napoli attraversa uno dei momenti più bui degli ultimi anni, sulla panchina siede Carlo Ancelotti, tecnico di caratura internazionale e che ha vinto praticamente tutto. Le cose non vanno come ci si aspetta, e dopo l’ennesimo brutto risultato, arriva la decisione dell’esonero. Da quel momento in poi le cose cambiato, arriva Gattuso! Il nuovo allenatore non riesce a riprendersi un posto per la Champions, conclude settimo ma riesce a conquistare la Coppa Italia ai danni della Juventus. Rino ha senza dubbio cambiato gli azzurri in poco tempo, e questo inizio di annata ne è la dimostrazione più concreta. Era arrivato come una sorta di traghettatore, ora è la certezza di questo Napoli.

Mercato Napoli: possibile colpo in difesa

Intanto il Napoli pensano anche a come rinforzarsi per gennaio, e posano lo sguardo su qualche difensore. In particolare parliamo di profili per le fascie, con un nome che più di tutte sembra essere in cima alla lista: Emerson Palmieri.

