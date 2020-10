Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi mercoledì 21 ottobre

Calcio, ecco cosa vedremo stasera in TV. Qui tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che si disputeranno (anche in replica), assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

mercoledì 21 ottobre

1 00.15 Santos-Defensa y Justicia (Copa Libertadores) – DAZN

00.15 Olimpia-Delfin (Copa Libertadores) – DAZN

02.30 Colo Colo-Jorge Wilstermann (Copa Libertadores) – DAZN

02.30 River Plate-LDU (Copa Libertadores) – DAZN

02.30 Penarol-A. Paranaense (Copa Libertadores) – DAZN

15.00 Mantova-Matelica (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Sudtirol-Carpi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Paganese-Virtus Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Palermo-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Albinoleffe-Renate (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Como-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Casertana-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Alessandria-Grosseto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Livorno-Novara (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Pontedera-Lecco (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Pro Patria-Lucchese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Arezzo-Padova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Legnago-Perugia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Vis Pesaro-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Potenza-Teramo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Viterbese-Bisceglie (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.55 Diretta Goal Champions League – SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.55 Real Madrid-Shakhtar (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252 satellite)

18.55 Salisburgo-Lokomotiv Mosca (Champions League) – SKY SPORT (canale 254 satellite)

19.00 Lecce-Cremonese (Serie B) – DAZN e DAZN1

20.30 Modena-Feralpisalò (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Carrarese-Pistoiese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Piacenza-Olbia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Pro Sesto-Giana Erminio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Pro Vercelli-Juventus U23 (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Catania-Ternana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Monopoli-Bari (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00 Diretta Goal Champions League – SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00 Inter-Borussia M. (Champions League) – CANALE 5, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

21.00 Midtjylland-Atalanta (Champions League) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253 satellite)

21.00 Bayern-Atletico Madrid (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite)

21.00 Ajax-Liverpool (Champions League) – SKY SPORT (canale 255 satellite)

21.00 Manchester City-Porto (Champions League) – SKY SPORT (canale 256 satellite)

21.00 Olympiacos-Marsiglia (Champions League) – SKY SPORT (canale 257 satellite)

SPORTITALIA

07:00 – Sportitaliamercato

08:00 – Si Live 24

09:00 – Campionato Primavera – Bologna vs Spal

11:00 – Si Live 24 (diretta)

11:30 – Si Live 24

12:00 – Sportitaliamercato

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Si Live 24

14:00 – Blab Live (diretta)

14:30 – Si Live 24

15:00 – Si Cafe’ (diretta)

15:45 – Si Live 24 (diretta)

16:15 – Si Cafe’

17:00 – X Terra Adventures – ep. 2

17:30 – Si Live 24 (diretta)

18:00 – Calcio Today (diretta)

18:50 – Champions League Live – D.Kiev vs Juventus – Zenit vs Club Brugge (diretta)

21:00 – Serie B Live + Champions League Live (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Sportitaliamercato

01:30 – Eredivisie – Ajax vs Heerenveen

03:30 – Si Live 24

RAI SPORT