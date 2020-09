Il Napoli di Gennaro Gattuso si è abbattuto contro il Genoa di Rolando Maran con un 6-0 netto che ha ribadito i miglioramenti degli azzurri in questa nuova stagione.

Napoli, Gattuso

Dopo la vittoria tennistica al San Paolo contro il Genoa, Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport ha analizzato i tre punti arrivati dalla gara di oggi.

“Il risultato è bugiardo, questa è la verità. Se Zieliski non avesse fatto gol all’inizio del secondo tempo, avrei cambiato modulo al 4-3-3. Abbiamo creato tanto ma abbiamo rischiato di prendere qualche gol. A tratti mancava equilibrio. Se uno vede il risultato vede tutto rose e fiori ma io penso che dobbiamo ancora migliorare. Non mi è piaciuto troppo il palleggio, quando partivamo a volte ci chiudevano in maniera facile“.

Lozano? “Sta migliorando, l’anno scorso non avevo nulla contro di lui ma calciava e cadeva come i ragazzini, oggi sta dimostrando di poter essere molto utile“.

Napoli, Gattuso: “Vorrei che Kuolibaly restasse”

Esordio dal primo minuto, oggi, per Victor Osimhen che si è ben destreggiato in campo tra le maglie dei difensori avversari ed è stato prezioso per un paio di gol azzurri. Gattuso ha parlato anche di lui.

“Osimhen ti da la possibilità di giocare in maniera diversa, attacca bene la profondità: per questo stiamo provando a giocare 4-2-3-1“.

Koulibaly? “Mi dispiacerebbe perderlo. Egoisticamente spero che rimanga con noi, ci sta dando tanto sia a livello professionale che tattico. E’ un giocatore importante. Spero non arrivi nessuna chiamate verso la fine della finestra del mercato“.

Gattuso: “Nessuno avrebbe scommesso su di me”

Domenica sera il Napoli affronterà la Juventus di Andrea Pirlo all’Allianz Stadium. Ecco le considerazioni di Gattuso in merito.

Juventus? “Otto o nove anni fa io e Pirlo eravamo protagonisti in campo, sembra strano. Nessuno avrebbe scommesso su di me. Dobbiamo dimostrare di essere bravi“.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA SINTESI DEL MATCH