Manca sempre meno alla definizione del nuovo Milan targato Paolo Maldini: i colpi di calciomercato sono già stati molto importanti ma potrebbero arrivarne degli altri.

Calciomercato Milan, occhi su Nacho Fernandez

La volontà di Stefano Pioli, ora, è il difensore centrale. E’ una volontà che corrisponde anche a una necessità, perché Alessio Romagnoli non è ancora rientrato a causa dell’infortunio e Leo Duarte è risultato positivo al Coronavirus. I rossoneri, dunque, si troveranno ad affrontare le prossime gare solo con Simon Kjaer e Matteo Gabbia e quindi Paolo Maldini si sta guardando intorno per trovare un affare low cost e sistemare definitivamente la rosa. I nomi sulla lista dei dirigenti rossoneri sono molteplici e l’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid in uscita dal club.

Calciomercato Milan, Pioli deve fare i conti con un nuovo stop

Calciomercato Milan, Nacho dice addio al Real Madrid

Concluso l’affare Morata-Juventus, l’agente Juanma Lopez è rimasto in Italia per incontrare Marco Busiello, titolare dell’agenzia First e suo partner per l’Italia, per parlare del futuro di Nacho Fernandez. Stando a quanto riporta calciomercato.it, infatti, il difensore spagnolo è fuori dal progetto tecnico del Real Madrid e sta cercando una nuova sistemazione. La Serie A, dopo un’intera carriera in Spagna, potrebbe essere il luogo giusto in cui proseguire la carriera e il Milan è la squadra maggiormente indicata, in questo momento.

Calciomercato Milan, Maldini parla del nuovo difensore

Nacho-Milan, ecco la verità

In questo momento, però, non c’è solo il Milan sul calciatore spagnolo classe ’90. In Italia piace anche alla Roma e al Napoli. I giallorossi sono forti sulle tracce di Chris Smalling ma la trattativa con il Manchester United non sembra essere troppo facile. Gli azzurri, invece, sono alle prese con la possibile partenza di Kalidou Koulibaly e il difensore del Real Madrid potrebbe essere il profilo giusto, soprattutto per esperienza, per sostituire il senegalese. Il 30enne nativo di Madrid ha il contratto in scadenza nel 2022 e Florentino Perez vorrebbe guadagnare una cifra vicina ai 25 milioni dalla sua cessione. Secondo Don Balon, però, il numero uno dei Galacticos potrebbe garantire uno “sconto” di 5 milioni di euro grazie alla volontà del calciatore di cambiare aria.

