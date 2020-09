Calciomercato Inter, arriva l’offerta per Brozovic: pronta la cessione

Sogna in grande l’Inter per la prossima stagione. Il club nerazzurro inizierà questa settimana in campionato contro la Fiorentina e Conte vuole ricominciare da dove aveva terminato. L’Inter ha chiuso a meno uno in campionato dalla Juventus e in finale d’Europa League poi persa con il Siviglia. E’ andato molto vicino dall’alzare un trofeo il tecnico italiano al suo primo anno sulla panchina nerazzurra. Ora però bisogna fare uno step successivo e la società sta lavorando per accontentare l’allenatore e mettere in piedi una rosa di grande valore per lottare su tutti e tre i fronti al massimo delle possibilità. Oggi, intanto, è atteso l’annuncio ufficiale di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha da poco concluso le visite mediche.

Mercato Inter, cessione Brozovic: c’è l’offerta

Non solo Vidal però a centrocampo, perché l’Inter conta di chiudere anche qualche cessione. L’indiziato numero uno è Marcelo Brozovic, centrocampista croato con un contratto in scadenza nel 2022, che lo scorso anno ha fatto parlare tanto di lui per varie questioni accadute fuori dal campo di gioco. Diversi club su Brozovic, quello che più ci sta provando con insistenza è il Monaco in Francia. Secondo quanto riportato dal Croatian Football News, il club del Principato di Monaco avrebbe pronta l’offerta di 38 milioni di euro per convincere l’Inter a cedere il calciatore. Una cifra che potrebbe essere ritenuta accettabile per poi provare ad investire nuovamente in quel ruolo. Il calciatore, che vorrebbe restare, pare si stia convincendo a provare una nuova avventura fuori dall’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Inter, nuovo rilancio del Barcellona per Lautaro Martinez

Calciomercato Inter, il sogno a centrocampo resta Kante

E’ sempre N’Golo Kante il desiderio numero uno di Antonio Conte. Il centrocampista francese ha già lavorato con Conte al Chelsea e l’allenatore italiano vorrebbe portarlo in Serie A per far fare il definitivo salto di qualità alla sua rosa per contrastare la Juventus in campionato e le grandi in Europa. I Blues valutano tanto il calciatore che però non è considerato incedibile, Marotta e Ausilio stanno lavorando per trovare il giusto modo per chiudere l’affare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, beffa Inter: c’è l’assalto della Juve per il calciatore del Chelsea