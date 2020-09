La Juventus di Andrea Pirlo si accinge a chiudere il calciomercato in entrata con un attaccante di assoluto rilievo. Da Dzeko a Suarez, passando per Milik, la dirigenza bianconera vuole regalare al nuovo tecnico una rosa completa prima dell’inizio della stagione anche se, verosimilmente, si andrà dopo la gara contro la Sampdoria per chiudere le eventuali trattative. Poi c’è il capitolo cessioni da affrontare: i bianconeri vogliono incassare cifre importanti per tenere a bada il bilancio.

Calciomercato Juventus, De Sciglio in uscita

Negli ultimi giorni i bianconeri hanno provato a mettere a segno la prima cessione che avrebbe portato un incasso diretto: quella di Mattia De Sciglio. Con l’arrivo di Andrea Pirlo, il difensore è scalato ancora di più nelle gerarchie bianconere e, nonostante la duttilità, ad oggi è la terza scelta sia da terzino destro che da terzino sinistro. La Roma si è fiondata su di lui, provando a strappare un sì ai bianconeri sulla base di un prestito con diritto di riscatto ma poi l’affare si è bloccato per la mancata cessione di Rick Karsdordp. Il difensore olandese, infatti, era in procinto di raggiungere il Genoa ma poi ha fatto dietrofront e ha scelto di giocarsi le sue carte in giallorosso.

Calciomercato Juventus, giornate decisive per l’attaccante

Calciomercato Juventus, il PSG piomba su De Sciglio

Ora che l’affare con la Roma sembra definitivamente bloccato, per la Juventus diventa fondamentale trovare un’alternativa. Nelle ultime ore si è inserito il PSG di Leonardo su Mattia De Sciglio perché ieri Juan Bernat si è infortunato gravemente. Questa mattina gli esami strumentali hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e la conseguente assenza per almeno sei mesi dal terreno di gioco. Per questo la carta De Sciglio oggi può diventare vitale per il club parigino che già sulla destra ha acquistato un altro italiano. Dopo Florenzi, dunque, Tuchel potrebbe contare anche su De Sciglio in difesa.

Calciomercato Juventus, le parole di Koeman su Suarez

Juve, oggi l’esame di Suarez

Non lo ha svolto in mattinata, lo farà nel pomeriggio. Luis Suarez è pronto per affrontare il suo esame di lingua italiana all’Università di Perugia per ottenere, poi, il passaporto comunitario. Questa mattina, a sorpresa, si è presentato al centro sportivo del Barcellona e si è allenato per la prima volta con il gruppo di Ronald Koeman. Nelle ultime ore si è complicato, quasi fino a sfumare, il suo passaggio alla Juventus.

