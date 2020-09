Clamoroso quello che arriva dalla Spagna: su Luis Suarez non ci sarebbe solamente la Juventus, ma un altro club di Serie A. Pare che l‘Inter sia, anch’essa, alla ricerca dell’attaccante in uscita dai blaugrana.

Su Suarez spunta anche l’Inter

Dalla Spagna sono sicuri: su Luis Suarez non c’è solo la Juventus. I bianconeri sarebbero in ottima compagnia per l’acquisto del centravanti uruguaiano. Ci sarebbe anche l’Inter di Antonio Conte. Secondo il giornalista spagnolo Francesc Aguilar, i nerazzurri sarebbero sulle tracce del calciatore: lo ha appena scritto sul suo profilo ufficiale Twitter. Se Suarez dovesse ottenere in tempi molto brevi la cittadinanza italiana, anche l’Inter vuole entrare nella corsa per aggiudicarsi la punta che piace tanto ad Andrea Pirlo. Nel frattempo il calciatore non ha alcuna intenzione di rimanere nel club che, in realtà, lo ha fatto fuori (oltre al suo allenatore Ronald Koeman). L’atleta, insieme al suo entourage, sta trattando con Bartomeu per una buonuscita. Si parla di 15 milioni di euro, cifra che il Barcellona non ha alcuna intenzione di spendere.

Nel frattempo il giocatore ha superato l’esame di italiano

Era partito da Barcellona verso le 13:15 con un aereo privato per arrivare in Umbria, precisamente a Perugia. Dopo essersi allenato regolarmente con i suoi compagni di squadra, nel pomeriggio Luis Suarez ha raggiunto l’Università per gli stranieri. Ha tenuto l’esame per ottenere la cittadinanza italiana. Ad attenderlo c’erano un piccolo gruppo di tifosi, giornalisti, fotografi e cameraman. Prima di entrare nell’aula il calciatore si è sottoposto alla misurazione della temperatura corporea per le normative anti Covid. Esame superato brillantemente, ha ricevuto il diploma di conoscenza della lingua italiana “B1“. Si è lasciato andare anche a qualche “selfie” con dei ragazzi che lo stavano aspettando all’uscita della facoltà. Non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti che gli hanno posto più di una domanda. Dopo l’esame si è recato subito all’aeroporto per ritornare a Barcellona.

Può rimanere anche a Barcellona…

Il suo contratto scade nel giugno 2021. Non è detto che possa aspettare un anno e poi lasciare la società a parametro zero. Se così fosse, si giocherebbe le sue chance con Koeman per conquistarsi un posto da titolare.

