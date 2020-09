Calciomercato Fiorentina, sul calciatore un altro club di A. Le ultime

Nelle ultime ore si è registrato l’interesse di un’altra squadra di Serie A sul giocatore. Pare che la Fiorentina non sia l’unica concorrente per aggiudicarselo.

Keita Balde, voglia di Italia. Sul calciatore non solo i viola…

La settimana scorsa la Fiorentina di Rocco Commisso era sulle tracce dell’ex Lazio ed Inter, Keita Balde. Il calciatore sembrava ad un passo dal ritornare in Italia. I viola sono sempre interessati, ma pare che non siano l’unica squadra che vogliano il monegasco. Nelle ultime ore il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha richiesto espressamente al suo patron Massimo Ferrero un attaccante che possa rompere il gioco a partita in corso. Ed è per questo che si è fatto il nome di Keita. Anche perché pare che quest’ultimo voglia giocare nuovamente in Serie A e lasciare il Monaco e la Ligue 1. Secondo skysport, i blucerchiati vorrebbero prendere il giocatore in prestito secco, ma i francesi vogliono monetizzare: cessione definitiva o l’attaccante dovrà restare in Francia.

Ok Keita per la Doria, ma prima serve la cessione di Ramirez

Balde Keita potrebbe sì vestire la maglia della Sampdoria per questa stagione, ma per un attaccante che arriva ce ne deve essere un altro che parte. In questo caso non stiamo parlando di una vera punta, ma di un trequartista, Gaston Ramirez. L’ex Bologna potrebbe ascoltare le sirene che provengono dagli Emirati Arabi Uniti. Dopo la quinquennale esperienza in Premier League (dove ha giocato per Southampton, Hull City e Middlesbrough) è ritornato in Italia nel 2017. Ora potrebbe, definitivamente, salutare il campionato italiano. Sulle tracce dell’uruguaiano si era registrato un timido interessamento dell’Hellas Verona, ma pare che l’atleta non sia molto convinto di questa opzione. C’è la possibilità anche che possa rimanere in blucerchiato fino alla fine della sua scadenza (giugno 2021).

Su Keita anche il Milan

Stefano Pioli vuole rinforzare, ancora di più, il reparto offensivo. Ed è per questo che ha pensato proprio al suo ex giocatore (lo ha allenato alla Lazio per tre anni dal 2014 al 2016). Sarebbe lui la prima alternativa a Federico Chiesa in attacco. Almeno è quanto riporta il quotidiano ‘Tuttosport’.

